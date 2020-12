79 punti nel 2020, 23 vittorie nell’anno solare, 26 partite senza sconfitte e un primato in classifica solitaria strappata con le unghie e con i denti con un gol all’ultimo respiro che fa passare un Natale sereno e dolcissimo a un Milan che si conferma più forte delle pesanti assenze (da Ibra a Kjaer, da Benaccer fino a Kessié) e che strappa un successo pesantissimo in chiave sogni Champions e perché no Scudetto. Scortati nel prepartita da un torpedone di tifosi fino allo stadio, il Diavolo come già successo altre volte ha gettato il cuore oltre l’ostacolo battendo una Lazio coriacea e capace di rimontare dal 2-0 al 2-2 il Diavolo, e punirla con un’incornata a tempo quasi scaduto di Theo Hernandez da corner. Un gol pesantissimo e che chiude nel migliore dei modi un anno in cui il Diavolo non ha vinto niente ma è tornato credibile agli occhi di tifosi e critica... E il bello deve ancora venire.

Stefano Pioli (Allenatore Milan)

"Sapevamo che dovevamo fare un grande sforzo e ce l'abbiamo fatta. Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi. Stanno facendo qualcosa di importante. Con Ibra in campo siamo più forti, ma stiamo sfruttando le caratteristiche di tutti anche senza di lui. Lo spirito di provare a vincere fino alla fine ci sta spingendo. Il merito di queste prestazioni? È del club che ci mette nelle migliori condizioni di lavorare. E anche dell'area tecnica che mi ha messo a disposizione ragazzi giovani, ma già pronti e che possono migliorare ancora. Il mercato? Se ci saranno le occasioni proveremo a migliorare l'organico, ma io sono già contento così. Perché possiamo crescere ancora tanto così come siamo. Il fuoco che abbiamo dentro sta facendo la differenza e dobbiamo tenerlo acceso. Calhanoglu leader? Stiamo vincendo tante partite non solo per il fuoco che abbiamo dentro, ma anche per la qualità. Abbiamo giocatori forti che io non cambierei con nessun altro. E Calha è uno di questi. È un giocatore intelligente. È un top. Rimarrà? So che vuole restare. Vogliamo tutti la stessa cosa. La dieta segreta di Theo? Non so neanche se mangi così bene”.

Theo Hernandez (Difensore Milan)

"È un gol molto importante. Per la squadra. Sono felice. Abbiamo lottato fino alla fine e ne è valsa la pena. La Lazio ha giocato un'ottima partita. Ma noi non abbiamo mollato. L'abbraccio di Maldini? Lui è stato il terzino più forte del mondo, per me è un onore".

Simone Inzaghi (Allenatore Lazio)

"Sconfitta difficile da digerire, siamo stati per lunghi tratti padroni del campo, però questo è il calcio. Siamo venuti a San Siro con una grandissima personalità ma non si possono commettere due errori così su due palle inattive. I cambi di Milinkovic e Immobile? Di natura fisica. E' una sopravvivenza quella che stiamo avendo noi e le altre squadre. Il calendario è improponibile, volevo salvare Immobile e Milinkovic dagli infortuni. Voto alla Lazio nel 2020? Do un voto altissimo ai ragazzi, abbiamo vinto la Supercoppa, siamo tornati in Champions. Giocando con questa personalità i punti che ci mancano li recupereremo".

