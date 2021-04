Zlatan Ibrahimovic non ci sarà nella delicata sfida dell'Olimpico contro la Lazio, in programma lunedì sera alle 20:45. Lo ha annunciato Stefano Pioli nella consueta conferenza stampa della vigilia. Per lo svedese, il 16° forfait in campionato in questa stagione. Niente da fare. A causa di un risentimento al polpaccio,non ci sarà nella delicata sfida dell'Olimpico contro la Lazio, in programma lunedì sera alle 20:45. Lo ha annunciatonella consueta conferenza stampa della vigilia. Per lo svedese, che in settimana ha rinnovato fino al 2022 con il Diavolo , sarà

"Ibrahimovic sta meglio ma domani non ci sarà, dovrebbe esserci dalla prossima contro il Benevento. Mandzukic e Leao si giocano il posto domani. Mario sta meglio e ha le caratteristiche per dare il giusto apporto nell'area avversaria".

Su Lazio-Milan

"E' uno spareggio perché gli scontri diretti valgono doppio. La Lazio è indietro nel punteggio e sia per noi che per loro sarà una partita importante per il futuro. Lo scatto in avanti sarebbe importante".

Sul recupero di Theo Hernandez

"Anche lui sta meglio, sabato ha fatto una parte dell'allenamento con la squadra. Potrebbe essere a disposizione se oggi farà una seduta intera".

Su Romagnoli

"Il fatto di lavorare con la squadra gli ha permesso di migliorare la sua condizione. Sabato ha avuto un piccolo problema Tomori, vediamo".

Se non arrivasse la Champions sarebbe un fallimento?

"Non possiamo pensare a questo, non dobbiamo ragionare in questa direzione. Abbiamo dimostrato di essere forti, ma dobbiamo farlo fino alla fine. Le squadre che non arriveranno in Champions saranno ovviamente deluse. Il Milan merita di arrivare nelle prime quattro, queste 32 partite ci hanno detto che siamo stati più forti di tutti tranne l'Inter. Siamo qui non per fortuna ma perché ce lo siamo meritati".

Sull'atteggiamento

"Se scappi, la paura ti corre dentro. Il nostro motto è 'se vuoi, puoi, le altre cose sono scuse'. Noi faremo il massimo per ottenere questo grande obiettivo".

