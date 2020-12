Siete mai stati sulle montagne russe? C’è un momento prima di lanciarsi in cui sali a passo d’uomo verso il vertice. Passi 30 secondi con i tuoi pensieri e poi ti immergi nella centrifuga che ti fa urlare a più non posso. In quella scalata alla vetta inizi a riflettere su qualsiasi cosa, ma soprattutto maturi la volontà di tornare o non tornare sul gioco. È un po’ come quando devi prendere una decisione: ci pensi una vita, e poi ti devi buttare. Anche perché continuare a rimandare vorrebbe dire continuare a soffrire d’indecisione. Se poi sbagli, te ne devi assumere le responsabilità. Però se non scegli, già di per sé, comunichi la tua afasia decisionale.

C’è stato un momento nella storia della Juventus in cui Andrea Agnelli è salito a passo d’uomo verso la vetta. Era circondato da colleghi ed amici, ma ragionava da solo. Aveva appena vinto il nono scudetto della sua giovane gestione da presidente (quando diciamo nove scudetti forse li diamo per scontati ma ci sono squadre che nove scudettti non li hanno vinti in oltre 100 anni di storia), eppure non era felice. O meglio, non era pienamente soddisfatto. Aveva deciso di licenziare Massimiliano Allegri per Maurizio Sarri. Gli avevano promesso il bel gioco e invece si è ritrovato a pregare per vincere. Gli avevano anche detto che serviva un processo lungo, ma lui è stato impaziente. “Alla Juve bisogna vincere sempre”, una delle sue frasi più ricorrenti, però quando vuoi ribaltare un pattern di pensiero ti serve una fase transitoria oserei dire naturale.

Lui non l’ha voluta rispettare e ha deciso di ribaltare ancora la tavola. Via Sarri e dentro Andrea Pirlo, che pochi giorni prima era stato nominato allenatore della Juve U23 (che gioca in Serie C e sta ben figurando allenata da Lamberto Zauli). Spinto dell’ambizione di ricreare il proprio Zinedine Zidane ha bruciato le tappe. Poco importa se fino a quel momento Andrea Pirlo era un totale debuttando e, soprattutto, poco importa se l’ex allenatore del Napoli gli aveva portato in casa l’ennesimo trionfo.

Travolti dall’entusiasmo del momento, che ha coinvolto più i giornalisti che la stessa squadra un po’ frastornata da tre allenatori in tre anni, e dalla breve pausa-estiva; la stagione bianconera è iniziata. Tralasciando i vari proclami ed i paragoni che hanno fin scomodato Pindaro, è apparso lapalissiamo come alla Juve servisse tempo. Quello stesso tempo non concesso a Sarri, vuoi per colpa sua e vuoi per colpa di altri, sarebbe stato propedeutico a migliorare la squadra ed il suo gioco.

La sconfitta in albergo

Nel 2017-2018 la Juve si stava giocando lo scudetto con il Napoli, ed alla 35esima giornata succede una cosa piuttosto strana. Nella giornata prima il Napoli aveva espugnato lo Stadium, raggiungendo il -1 che aveva spostato l’inerzia dal lato partenopeo, ed alla 35esima c’era Inter-Juve, la madre di tutte le partite. I bianconeri vanno a San Siro, e fino al minuto 87 sono sotto ad un treno. Poi, vuoi la bravura, vuoi il cuore dei campioni, vuoi tante altre cose complici anche la fortuna (perché ok che aiuta gli audaci però sempre di fortuna si tratta), i ragazzi di Allegri ribaltano la frittata e vincono 3-2. Il Napoli accusa il colpo, ed il giorno dopo, guarda caso, si schianta contro la Fiorentina perdendo proprio 3-0. I più maligni diranno che il Napoli ha perso lo scudetto in albergo, dimostrandosi particolarmente deboli a livello mentale. Verità oppure no, la storia ci ha consegnato questo.

Ieri sera, dopo la sentenza che farà rigiocare Juventus-Napoli, la Juve è parsa il Napoli di allora. Nonostante Pirlo abbia sottolineato che “la giocheranno volentieri”, nel suo inconscio, quando rivela che non è giusto nei confronti delle altre squadre che hanno viaggiato nonostante il covid, rivela tutta l’insicurezza del momento. Un’insicurezza che lo pervade fin dentro, che scava e trova conferme in quel “Io me ne vado ma questa squadra non si può allenare” di Sarriana memoria. La sensazione da fuori è proprio questa. Nonostante le idee, lo sviluppo e la dimostrazione che cambiare si può, la Juve stia scegliendo le partite da giocare. Quelle in cui dimostrare che c’è. Il resto è noia, come cantava quel tale. Gaetano Letizia, dopo il pari ottenuto proprio contro la Juve, aveva detto che i bianconeri non facevano più paura come in passato”, e forse aveva ragione. Nove anni a vincere logorano chiunque, anche quelli che hanno Cristiano Ronaldo.

I numeri non mentono

E proprio parlando di Cristiano Ronaldo, uno che di numeri in carriera ne ha finché ne volete, il ragionamento su questa prima parte del 2020-2021 tocca anche i numeri. Numeri che piangono. Oèpure numeri da mal di testa, come quando scendi dalle montagne russe e non ci sei propriamente abituato.

La Juve di Pirlo ha 11 punti in meno dell’anno scorso (nello stesso momento della stagione) e 13 in meno rispetto al 2019 di Allegri. Non ha vinto un solo scontro diretto e ha 7 punti di svantaggio dalla vetta, che a Natale potrebbero pure diventare 10. È quarta, ma potrebbe essere superata da Roma e Sassuolo e recuperata da Atalanta e Lazio. Ha il secondo peggior attacco delle prime 7 (stasera potrebbe diventare il primo) e sta lentamente scivolando in fondo alla pista. Balla da sola, ed ha un gran mal di testa.

Tempo e obiettivi

Abbandonando la fredda analisi e trasferendoci sul 2021, forse è finalmente giunto il momento per parlare di obiettivi. Premettendo che 20 partite sono pochissime nella carriera di un allenatore, e che definirlo “bruciato” adesso è prematuro, qualche piccola riflessione su Pirlo va fatta.

È l’allenatore giusto per questo momento transitorio bianconero? Non lo sappiamo, ma sicuramente è un allenatore in tendenza con quell’idea di dominio di campo e di gioco che già Sarri aveva provato ad introdurre. Quindi c’è continuità.

La gestione dei cambi è sempre fatta con precisione? Forse no, e questo sì che è un argomento da trattare. Quello che finora si può notare ad occhio nudo è la completa pazzia con cui si affrontano i momenti difficili. Quando si esce dallo spartito che la Juve ha preparato in settimana, la squadra si perde. Vorrebbe tornare a ragionare come 3 anni fa, rifugiandosi al calduccio della copertina di Linus sempre pronta ad aiutare, ma si sforza di tener fede al cambiamento ed in questo sforzo, gli avversari passeggiano. Facciamo due esempi: Barcellona e Fiorentina.

Contro i blaugrana i bianconeri approcciano alla grande, trovano due gol nel breve e dominano in lungo e in largo la partita seguendo lo spartito disegnato da Pirlo, Tudor, Baronio e tutto lo staff. Quando la partita si mette male, vedi gol di Vlahovic dopo 2 minuti, la Juve è in balia del vento. Viene trascinata lontano dalla riva e poi deve vogare il doppio per riprendere la corrente giusta. Spesso non riuscendoci. Quindi si torna al discorso di prima: squadra stanca e particolarmente selettiva.

Cosa fare? A Pirlo va dato tempo. Vincere, in questo momento storico, può essere un male per la Juve. Nonostante le casse del club, la dinastia, e la storia ci portino da una parte ben precisa, nascondere la polvere sotto al tappeto non è più concebile. A maggior ragione all’interno di un processo di cambiamento. Io non so dove abbia studiato Agnelli, ma per fare la rivoluzione ci vuole tempo. Se anche “Rome wasn't built in a day”, forse un motivo c’è.

In questo preciso momento storico, 2020 anno domini, la Juve deve sì puntare al massimo, ma non crucciarsi più di tanto se non lo dovesse raggiungere. Nove anni di vittorie non li cancellerà nemmeno il tempo, ma la rivoluzione del gioco ha bisogno di spazio. A mente lucida un posto nelle prime tre può essere l’esordio giusto per il nuovo allenatore della Juventus. Conquistare un’altra qualificazione alla Champions e ripartire l’anno prossimo per tornare a sognare lo scudetto. Il campo è sovrano, ed anche ai sudditi più vincenti chiede tempo. Altrimenti sarebbe un videogioco.

