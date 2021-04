Contro il Parma sarà l’occasione di rivedere Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo di nuovo in campo insieme dal primo minuto con la maglia della Juventus. Lo ha confermato il tecnico bianconero Andrea Pirlo in conferenza stampa: "Ci saranno Ronaldo, Buffon e credo anche Dybala che ha bisogno di giocare per ritrovare condizione. Abbiamo fatto una partita difficile con l'Atalanta ma lui ha fatto una buona prestazione".

Super Lega: una distrazione?

"Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, il presente è la qualificazione alla Champions League. Il progetto di cui si sta parlando è per il futuro, noi pensiamo al presente e lo stesso presidente questa mattina è venuto a parlarci di questo progetto futuro, ma noi dobbiamo pensare al presente e siamo sereni su quello che è il nostro obiettivo".

La squadra dopo Bergamo

"La squadra era delusa ma fiduciosa. A Bergamo abbiamo fatto una buona gara, loro creano sempre tanto e schiacciano gli avversari mentre noi abbiamo giocato bene sotto l'aspetto fisico e tecnico. I miei giocatori erano arrabbiati per non aver portato a casa la vittoria, ma comunque fiduciosi per l'importantissima gara contro il Parma".

Chiesa può recuperare per Firenze?

"Chiesa ha avuto un problema muscolare e valuteremo in questi giorni quanto dovrà stare fermo. Lui è importante ma sono mancati tanti giocatori nel corso della stagione, non ci sarà lui ma ci sarà un altro".

Lontananza di Agnelli?

"Non l'ho sentito lontano perché lo vediamo quasi tutti i giorni quando ci viene a trovare alla Continassa e lo sento sempre quando giochiamo in trasferta. I suoi uffici sono qui di fronte al centro sportivo e due-tre volte alla settimana passa per vedere come vanno le cose. Si è sempre dimostrato vicino alla squadra, è sempre stato presente. Oggi ci ha spiegato cos'è questo progetto, non nei particolari ma a grandi linee. Ci ha dato grande fiducia e ha ribadito che la cosa più importante è continuare il nostro lavoro perché la Champions va guadagnata sul campo".

Morata e Arthur come stanno?

"Alvaro un po' stanco mentre Arthur rammaricato. Lui preferisce partire dall'inizio per prendere ritmo durante il match: è una cosa che sappiamo da inizio stagione, ne abbiamo parlato insieme. È sereno e ha voglia di giocare e stare di nuovo bene fisicamente, domani può essere l'opportunità per tornare a schierarlo dall'inizio".

La permanenza è legata ai risultati?

"Non penso a niente, penso solo a finire bene la stagione portando la Juve nelle prime quattro e vincendo la Coppa Italia. Poi in base ai risultati c'è una società che deciderà se ho fatto bene o male. Io sono concentrato nel fare meglio possibile nelle ultime partite che restano per cercare essere ancora qui l'anno prossimo".

