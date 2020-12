Andrea Pirlo ha presentato il match Parma-Juventus, che andrà in scena sabato 19 dicembre allo stadio "Ennio Tardini". Entrambe le squadre, dall'ultimo turno, arrivano da un pareggio (la band di Liverani, nella fattispecie, da tre, contro Benevento, Milan e Cagliari), ma i bianconeri devono assolutamente tornare ai tre punti per non perdere eccessivo terreno da Inter e Milan in cima alla classifica, distanti rispettivamente 3 e 4 punti.

"Parma? Un osso duro"

"Una squadra di livello e impegnativa da affrontare specie dopo l'equilibrio trovato dopo il cambio di modulo. Per loro si tratta di una stagione di profondo rinnovamento e, proprio per questo, nel bene e nel male, occorre fare attenzione. Hanno sottratto punti al Milan, non possono esserci distrazioni".

Che partita sarà?

"Mi aspetto la classica gara in cui i nostri avversari si difenderanno per poi colpirci in contropiede. Proprio per questo motivo, in fase di possesso palla, dovremo fare bene i conti, mantenere bene le distanze e non concedere spazi rischiosi".

Su Liverani...

"Un grandissimo giocatore, che sapeva già quale giocata fare ancor prima di ricevere il pallone. Anche da allenatore sta facendo davvero bene: anche a lui va concesso il giusto tempo per poter fare assimilare al meglio le proprie idee tattiche".

Il rammarico post Atalanta

"Una gara che mi ha lasciato con un po' di rabbia, di amaro in bocca. Abbiamo giocato per vincere e non ci siamo riusciti, dimostrandoci anche sciuponi: una gara particolarmente intensa e in cui, a tratti, siamo stati anche superiori rispetto ai nostri avversari. Purtroppo, giocando ogni tre giorni, occorre pagare un prezzo".

"Squadra in crescita"

"Registriamo progressi in tutte le zone del campo. Talvolta facciamo meglio la fase offensiva, altre volte quella difensiva, ma in generale siamo in crescita- La squadra ora attacca con decisione gli spazi e, sulla linea di retroguardia, commettiamo senza dubbio meno errori. Tutto questo mi rende molto fiducioso":

Pirlo: “L’errore di Morata? Mi ha fatto molto arrabbiare”

