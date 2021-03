Calcio

Serie A, Pirlo: "Siamo contati, Ronaldo deve stringere i denti"

SERIE A - Alla vigilia della sfida delicata contro la Lazio, Andrea Pirlo fa il punto in casa Juventus tra infortuni, indisponibli e necessità di vincere per continuare a rincorrere l'Inter. E sulla Lazio: "Grande squadra, i risultati parlano per loro".

00:01:15, 30 minuti fa