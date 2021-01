Calcio

Serie A, Prandelli dopo Napoli-Fiorentina: "Perso 6-0 con zero ammoniti... chiediamo scusa"

SERIE A - Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, non nasconde rammarico e delusione per l'umiliante sconfitta 6-0 maturata al San Paolo contro il Napoli: "Chiedo scusa ai tifosi. L'emblema della partita è il terzo gol del Napoli: Insigne serve l’assist da solo in mezzo a cinque dei nostri. Non può succedere".

00:00:26, 10 Visualizzazioni, 41 minuti fa