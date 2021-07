La Serie A in collaborazione con Nike ha presentato il nuovo pallone per la stagione 2021-2022. Si chiama Nike Flight Serie A e si ispira alla posta aerea. Sarà utilizzato anche sui campi di Coppa Italia, Supercoppa italiana e delle competizioni Primavera TIM.

Ecco quanto recita il comunicato: "Il nuovo pallone Nike Flight Serie A si distingue per una grafica audace progettata intorno alla sfera e non inserita nei pannelli. La base della grafica di colore azzurro è ispirata ai colori del logo di uno dei campionati più emozionanti del mondo, la Serie A. I riquadri migliorano la percezione visiva permettendo ai giocatori di leggere il ritmo e la rotazione della palla, riuscendo a reagire con rapidità e trovando maggiore sicurezza nei movimenti. La combinazione di questi elementi crea un look visivamente stupefacente per il pallone Nike Flight Serie A, migliorando la tecnologia AerowSculpt per aumentarne la stabilità e dare al pallone una traiettoria più precisa".

L’ispirazione della grafica è presa dall’idea del Air Mail per rappresentare la velocità e la precisione della consegna.

