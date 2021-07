mercoledì 14 luglio, alle ore 18:30, verrà presentato il calendario della stagione 2021/22. Svelati inoltre i criteri che porteranno alla composizione del calendario delle partite, Dopo il trionfo azzurro ad Euro 2020, riecco il campionato. La Lega di Serie A ha reso noto che nella giornata di, verrà presentato. Svelati inoltre i criteri che porteranno alla composizione del calendario delle partite, con la novità delle gare del girone di ritorno in ordine diverso, sia come sequenza, sia come compos . Tra i criteri, non potranno essere programmati i derby nella prima e nell'ultima giornata, con le stracittadine che dovranno svolgersi in giornate differenti.

Serie A, presentazione calendario 2021/22: le date

Si parte il 22 agosto 2021, stop il 22 maggio 2022. Cinque infrasettimanali: 22 settembre, 27 ottobre, 1 e 22 dicembre, 6 gennaio. Cinque soste per le nazionali: 5 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 30 gennaio (squadre non europee), 27 marzo, fermi per le feste di Natale tra il 23 dicembre e il 5 gennaio.

Serie A Serie A 2021-22: date e sedi dei ritiri delle 20 squadre 4 ORE FA

Serie A, presentazione calendario 2021/22: i criteri

Resistono solo alcuni vincoli che dovranno necessariamente essere rispettati: non potranno esserci, come al solito, più di due coppie di incontri consecutivi in casa o in trasferta per girone e soprattutto una partita non potrà avere il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri. Esempio: le avversarie dell’ultima partita del girone d’andata non potranno ritrovarsi all’inizio del ritorno. E’ prevista l’alternanza assoluta delle gare in casa e in trasferta per Milan e Inter, Juventus e Torino, Lazio e Roma, Genoa e Samp. Ma anche, per ragioni di ordine pubblico, per Fiorentina ed Empoli, Napoli e Salernitana. E ancora un’alternanza temporanea per Spezia e Cesena, oltre che per Venezia e Spal: secondo la Gazzetta dello Sport, lo Spezia (che oggi gioca nello stadio del Cesena) potrebbe rientrare nel proprio impianto già a settembre, il Venezia avrà tempi più lunghi e nel frattempo traslocherà per le partita casalinghe a Ferrara. Altri vincoli di cui tener conto: nei quattro turni infrasettimanali feriali (5ª, 10ª, 15ª e 19ª giornata di andata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non saranno possibili, così come i derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano. Tutti i derby non possono essere programmati alla prima e all’ultima giornata e non ci saranno casi di incontri ripetuti, cioè stessa partita alla stessa giornata rispetto al calendario scorso. Ancora: alla prima e all’ultima giornata non potranno sfidarsi squadre che si sono già incontrate all’esordio o in chiusura delle stagioni 2019/2020 o 2020/2021. I club impegnati in Champions (Atalanta, Inter, Juve, Milan) non incontreranno quelli impegnati in Europa League (Lazio e Napoli) o la Roma (in Conference) nelle giornate successive a un turno Uefa (4ª,7ª,9ª,12ª,14ª e 17ª di andata e 7ª,8ª,10ª,11ª,13ª,14ª,16ª e 17ª di ritorno). Condizioni specifiche per Inter, Milan e Juve, che giocheranno fuori la settima di andata per la concomitanza con le semifinali di Nations League; e sempre la Juve chiuderà la stagione in trasferta dovendo consegnare lo stadio alla finale di Champions femminile. La Salernitana ha chiesto di giocare fuori casa la prima di campionato per consentire il completamento dei lavori in corso allo stadio Arechi. Vincoli che grazie al calendario asimmetrico non influiranno in maniera speculare sull’altro girone.

Serie A, presentazione calendario 2021/22: dove vederla

La presentazione della nuova stagione di Serie A andrà in onda dalle 18.30 su Dazn, Gazzetta.it e sugli account social e Youtube della Lega.

L’Inter festeggia lo scudetto: tifosi in delirio fuori San Siro

Serie A Milan-Real Madrid, amichevole di lusso l'8 agosto a Klagenfurt 17 ORE FA