KOUAMÉ CON RIBERY, BERENGUER IN VANTAGGIO SU VERDI

Genoa ancora in fase di costruzione. I nuovi arrivati Zajc, Badelj, Zappacosta e Goldaniga potrebbero essere inseriti con calma. Davanti Pandev e Destro. Nel Crotone Stroppa sceglie la continuitá. In mezzo le novitá sono Cigarini ed Eduardo. Davanti Messias appoggia Simy.

DJURICIC E HARASLIN DALL'INIZIO, MARIN IN REGIA

De Zerbi, senza Boga e Peluso, schiera il solito 4-2-3-1 con Obiang e Locatelli in mezzo. Sulla trequarti Berardi, Djuricic, Haraslin. Nel Cagliari Di Francesco parte con il 4-3-3. Walukiewicz dietro, Marin in regia, Sottil nel tridente.

La Juventus di Pirlo inizia con il 3-5-2. Danilo dietro, Arthur e McKennie in mezzo, Kulusevski e Ronaldo davanti. In attesa di Keita Balde, Ranieri sceglie Bonazzoli come partner di Quagliarella. Yoshida-Colley coppia centrale.