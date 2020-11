Un protocollo più stringente per risolvere qualche zone d’ombra, alzare il rigore ed impedire che capitino interpretazioni ‘all’acqua di rose’ che hanno creato non poco imbarazzo nelle ultime settimane e gettato la Serie A nell’occhio del ciclone. Come spiega la Gazzetta dello Sport la Federazione Medica-Sportiva nelle prossime ore sottoporrà un nuovo vademecum di regole alla Lega Serie A. Non ci sarà un passaggio al Cts perché si tratterà di una autoregolamentazione che i 20 club si daranno rimanendo all’interno del protocollo Figc. Ma che cosa cambierà? Ecco nel dettaglio le principali modifiche...

Tamponi centralizzati, no all’isolamento fiduciario a casa

Serie A Protocollo, la stretta: tamponi uniformati e multe 12/11/2020 A 08:54

Secondo quanto trapela, la direzione intrapresa è quella della “centralizzazione dei tamponi”. La Federazione Medico-Sportiva proporrà che ci sia uniformità di prelievo, trasporto, catena di custodia e conservazione più o meno sul modello di quanto avviene con l’antidoping. Saranno definite regole di ingaggio comuni, anche se la Fmsi non si pronuncerà riguardo all’azienda che potrebbe sovrintendere questo articolato processo. Da chiarire se la Federazione Medico-Sportiva sarà investita anche della responsabilità non solo di avvertire i club di casi di positività ma anche le Asl. Solo in quest’ultimo caso sarà possibile evitare nuovi casi Lazio o le trattative fra i singoli club e le Asl, per avere un’interpretazione meno severa delle regole. Bisognerà vedere se i club accetteranno la presenza di un soggetto terzo nella gestione dei risultati.

Altra cosa che sarà una volta per tutte chiarita dal nuovo protocollo sarà quello di “struttura concordata” in caso di positività di un elemento del gruppo squadra: non sarà più consentito l’isolamento fiduciario a casa. Possibile anche ci sia una limitazione all’adozione dei test antigenici rapidi, che in nessun caso potranno sostituire i tamponi molecolari. Probabile anche si riduca da 48 a 24-36 ore prima del match la “finestra” di esposizione non coperta dai test. In ogni caso il risultato, come già avviene nelle Coppe Europee, dovrà arrivare almeno 6 ore prima del fischio d’inizio del match.

Quando entrerà in vigore il nuovo protocollo?

Molto difficile si faccia in tempo già questa settimana, è più probabile che l’adozione di tale protocollo slitti alla riunione successiva che sarà convocata nella riunione di Lega, in programma giovedì e che ha come ordine del giorno le scelte sulla nuova media company.

