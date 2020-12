Il Milan continua a vincere e resta in testa alla classifica, ma quanto “durerà” senza Ibrahimovic ? C'è un calcolo statistico interessante: senza Ibra, dal suo arrivo ad oggi, la media punti dei rossoneri è addirittura più alta , ma è innegabile che lo svedese abbia cambiato il volto della squadra di Pioli dal gennaio scorso. E il tecnico emiliano conta i giorni, visto che il classe '81 manca da quel Napoli-Milan del 22 novembre scorso . Sarebbe dovuto tornare contro il Parma, ma il suo rientro in campo è sempre slittato. Quando rientrerà?

Dal 29 dicembre ci sarà la ripresa degli allenamenti per i rossoneri e proprio in quei giorni verrà rivalutato Ibrahimovic che, contro il Napoli, aveva rimediato una lesione al muscolo del bicipite femorale della coscia sinistra. Se riceverà semaforo verde dallo staff medico allora Pioli potrà contarlo, almeno per la lista dei convocati, in vista della gara con la Juve.