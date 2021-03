Lazio-Torino va giocata. E' questo il verdetto dellapresentato dopo la decisione del giudice Gerardo Mastrandrea di far calendarizzare la partita rinviata lo scorso 2 marzo: in quell'occasione l'Asl torinese aveva impedito ai granata di lasciare il capoluogo piemontese per raggiungere l'Olimpico.. Al club di Lotito resta un'ultima carta, quella del Collegio di Garanzia presso il Coni. Nel frattempo la Lega dovrà decidere se inserire già nel calendario il recupero della sfida, delicata in chiave Europa per Inzaghi e in chiave salvezza per Nicola. Difficile possa essere inserito il prossimo 7 aprile assieme a Juve-Napoli e Inter-Sassuolo.