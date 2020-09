Gli stadi di Serie A tornano gradualmente ad aprirsi al pubblico. Domenica 20 settembre fino a mille tifosi potranno infatti assistere a Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari, match validi per la prima giornata di campionato in programma rispettivamente alle 12.30 allo stadio Tardini di Parma e alle 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Lo prevede un'ordinanza della Regione Emilia Romagna che segue di poche ore la dichiarazione in merito del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.