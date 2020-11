Calcio

Serie A, Rino Gattuso: "Morte Maradona? Napoli in lutto, ma ora la città mostri buon senso"

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, nella conferenza post Roma torna a parlare della tragedia di Diego Armando Maradona lanciando un coraggioso messaggio alla città: "Si respira un'aria triste, però in questo momento secondo me la città deve avere anche buonsenso. Capisco l'aria che si respira, ma spero che da lunedì spero si ricomincino a fare le cose come si deve".

00:01:34, 20 Visualizzazioni, un' ora fa