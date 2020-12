Ci siamo. Con il ritorno della Juventus alla Continassa, già un po' di squadre hanno ripreso la preparazione in vista del rientro in campionato (fissato per domenica 3 gennaio). In realtà la Juventus non è stata neanche la prima squadra a dire addio alle feste natalizie, considerando che Verona, Parma e Crotone avevano cominciato a lavorare il 27 dicembre. Andiamo a scoprire nel dettaglio le date dei rientri di tutte le squadre di Serie A.

Verona, Parma e Crotone hanno già cominciato

Le prime tre squadre a cominciare il lavoro in vista della ripresa sono state Hellas Verona, Parma e Crotone. Il Parma è rientrato senza i vari Valenti, Osorio, Brunetta e Gervinho che hanno ottenuto un permesso speciale dalla società per “prolungare” le vacanze. C'è da capire, ora, se Gervinho rientrerà effettivamente visto il flirt con l'Inter che vorrebbe ingaggiare l'ivoriano nelle prossime settimane.

Juventus senza Ronaldo e Rabiot

Il 28 dicembre è stata la volta di Benevento, Sassuolo, Udinese, Torino, Cagliari, Sampdoria e Juventus. La Sampdoria deve attendere però l'arrivo di Askildsen, Colley, Damsgaard, Jankto, Thorsby e Yoshida che dovrebbero essere a disposizione di mister Ranieri a partire dal 29 dicembre. Due defezioni anche per la Juventus che ha ricominciato la preparazione senza Rabiot e Cristiano Ronaldo. I due saranno alla Continassa il 29 per i tamponi e cominceranno a lavorare dal 30. Ronaldo è infatti di ritorno da Dubai dove ha presenziato ai Globe Soccer Awards, dove il portoghese è stato premiato come “miglior giocatore del secolo”.

Milan, Inter, Lazio, Roma, Napoli e Atalanta il 29

Il 29 è la data di rientro di tutte le altre squadre: Atalanta, Inter, Lazio, Roma, Napoli, Spezia, Fiorentina e Milan. Per i rossoneri ci sarà solo una sessione facoltativa, perché i primi veri allenamenti di Pioli sono fissati per il 30. In casa Milan, comunque, sono prenotati vari esami per stabilire i tempi di recupero dei tanti infortunati. A partire da Ibrahimovic che spera di poter essere a disposizione per la gara contro la Juventus del 6 gennaio.

Il dettaglio di tutte le squadre di Serie A

-Hellas Verona 27 dicembre | Prossima partita contro lo Spezia (3 gennaio alle 15)

-Parma 27 dicembre | Prossima partita contro il Torino (3 gennaio alle 15)

-Crotone 27 dicembre | Prossima partita contro l'Inter (3 gennaio 12.30)

-Benevento 28 dicembre | Prossima partita contro il Milan (3 gennaio alle 18)

-Juventus 28 dicembre | Prossima partita contro l'Udinese (3 gennaio alle 20:45)

-Sampdoria 28 dicembre | Prossima partita contro la Roma (3 gennaio alle 15)

-Sassuolo 28 dicembre | Prossima partita contro l'Atalanta (3 gennaio alle 15)

-Udinese 28 dicembre | Prossima partita contro la Juventus (3 gennaio alle 20:45)

-Torino 28 dicembre | Prossima partita contro il Parma (3 gennaio alle 15)

-Cagliari 28 dicembre | Prossima partita contro il Napoli (3 gennaio alle 15)

-Genoa 28 dicembre | Prossima partita contro la Lazio (3 gennaio alle 15)

-Milan 29 dicembre | Prossima partita contro il Benevento (3 gennaio alle 18)

-Atalanta 29 dicembre | Prossima partita contro il Sassuolo (3 gennaio alle 15)

-Inter 29 dicembre | Prossima partita contro il Crotone (3 gennaio 12.30)

-Lazio 29 dicembre | Prossima partita contro il Genoa (3 gennaio alle 15)

-Roma 29 dicembre | Prossima partita contro la Sampdoria (3 gennaio alle 15)

-Napoli 29 dicembre | Prossima partita contro il Cagliari (3 gennaio alle 15)

-Spezia 29 dicembre | Prossima partita contro l'Hellas Verona (3 gennaio alle 15)

-Fiorentina 29 dicembre | Prossima partita contro il Bologna (3 gennaio alle 15)

-Bologna 30 dicembre | Prossima partita contro la Fiorentina (3 gennaio alle 15)

Il Bologna è l'ultima

Il Bologna è, infine, l'ultima squadra a ripartire. Mihajlovic ha dato appuntamento i suoi al Centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole per mercoledì 30 dicembre.

