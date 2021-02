Buone notizie in casa Roma. Dopo oltre dieci giorni di lavoro separato individuale, Edin Dzeko martedì mattina è tornato ad allenarsi in gruppo . Aspettando l'atteso confronto tra il bosniaco e Paulo Fonseca , il bomber giallorosso è sceso in campo a Trigoria con i giocatori che non hanno preso parte al match di domenica scorsa contro l'Hellas. Con la chiusura del mercato l'intenzione del club capitolino è quella di reintegrare gradualmente il giocatore , ma solo con l'ok dell'allenatore portoghese che nelle prossime ore dovrà avere inevitabilmente un faccia a faccia chiarificatore dopo il duro scontro negli spogliatoi post Roma-Spezia di Coppa Italia.

Come riporta il Corriere dello Sport, non arrivano buone notizie per quanto riguarda Pedro, ancora fermo per un problema muscolare. Lo spagnolo si è allenato individualmente come i due nuovi acquisti El Shaarawy e Reynolds: diminuiscono quindi le chance di vederlo tra i convocati del match contro la Juventus (sarà assente Pellegrini per squalifica), così come quelle di Smalling che questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti a Villa Stuart per il problema al flessore sinistro che lo ha costretto al cambio dopo soli dieci minuti del match contro il Verona. Probabile uno stop di 2-3 settimane.