I giocatori della Roma non ci stanno, vogliono il reintegro di Gianluca Gomber . Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , infatti, prima della sessione mattutina di allenamento i giocatori giallorossi - guidati da Dzeko e Pellegrini - avrebbero chiesto al tecnico Paulo Fonseca il reintegro del team manager allontanato in seguito al pasticcio effettuato con i cambi nel corso dell'ultima sfida di Coppa Italia contro lo Spezia . L'obiettivo di questo confronto - avvenuto negli spogliatoi - sarebbe proprio quello di far tornare Gombar e il Global Sport Officer Manolo Zubiria , che già nella giornata di mercoledì avevano salutato lo staff e lasciato Trigoria. Adesso, sta al tencico giallorosso e alla società soddisfare o meno la richiesta della squadra.

Dopo l'errore commesso con i cambi nel corso dei tempi supplementari di Roma-Spezia, costato ai giallorossi il 3-0 a tavolino e l'eliminazione dalla Coppa Italia, il club capitolino aveva deciso di sollevare dal proprio incarico il team manager Gianluca Gomber e il Global Sport Officer Manolo Zubiria , i due che più di tutti sono stati ritenuti responsabili. I giocatori, però, non ci stanno e la presa di posizione è netta. Già nelle ore precedenti al confronto, il portiere giallorosso Pau Lopez aveva espresso la sua vicinanza all'ormai ex team manager della Roma attraverso i propri canali social:

"Tutti noi che ti conosciamo sappiamo quanto bene facevi il tuo lavoro e quante ore gli dedicavi. Grazie per tutto quello che hai fatto per me e per la mia famiglia da quando siamo arrivati a Roma. Mi mancherai molto, amico. Nessuno farà meglio di te".