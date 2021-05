Buona la penultima all'Olimpico di mister Fonseca con il 5-0 della Roma sul Crotone di Serse Cosmi ormai retrocesso e relativo "controsorpasso" in classifica sul Sassuolo di De Zerbi, nel quadro dell'appassionante rincorsa alla "Conference League". Le reti, tutte nella ripresa: doppietta di Borja Mayoral, doppietta di Lorenzo Pellegrini e firma di finale di Henrix Mkhitaryan su assist di Karsdorp. Passerella finale per i gioielli della "cantera" a Roma.

Le pagelle della Roma

Daniel FUZATO 6,5 – Buone risposte quando il Crotone ha pigiato sull’acceleratore.

Rick KARSDORP 7 - Uno dei più vivaci e intraprendenti. “Solito” assist dal fondo, stagione da promuovere la sua.

Marash KUMBULLA 6 - Attento e ordinato dietro.

Roger IBANEZ 6 – Guardingo dietro, solo qualche spavento sulle folate di Ounas e Messias. (46' JESUS 6 - Bada al compitino, il Crotone fa il solletico alla Roma)

Bryan RENOLDS 5,5 – Timido e inconsistente sulla corsia di sinistra. Avrà tempo per rifarsi (59' SANTON 6 – Ingressso diligente.)

Bryan CRISTANTE 6 - Buona prova in mezzo al campo, concreta e senza troppi fronzoli. (80' BOVE sv)

Ebrima DARBOE 6 – Altra prova di personalità del baby centrocampista. Esce per infortunio (80' ZALEWSKI 6,5 – Ingresso con assist)

PEDRO 6,5 - Fluttua sulla trequarti giocando con buona intensità. Firma l'hockey-assist per il gol di Borja Mayoral con gran tracciante (67' PASTORE 6 – Impatta bene nel match)

Lorenzo PELLEGRINI 7,5 – Doppietta d’autore e prova da “lider maximo” della sua squadra. Poco altro da aggiungere-

Henrikh MKHITARYAN 7,5 – Doppio assist e gol in spaccata. Impossibile da contenere oggi.

Borja MAYORAL 7 – Due gol per salire in doppia cifra: altro elemento da tenere in considerazione per il futuro, là davanti il ragazzo scuola Madrid ha retto.

All.: Paulo FONSECA 6,5 – La sua Roma rimette il naso davanti al Sassuolo in classifica nella corsa alla Conference League. Oggi versione “sul pezzo” dei giallorossi.

Le pagelle del Crotone

Alex CORDAZ 6 - Bravo due volte su Sensi. Non compie miracoli e non commette errori sui gol subiti.

Vladimir GOLEMIC 4 - Imbarazzante, prestazione difensiva da museo degli orrori.

Koffi DJIDJI 5 – Centrali crotonesi in totale balia degli avversari, incapaci di opporre un freno

Leandro MAGALLAN 5- Vedi sopra

Salvatore MOLINA 6 – Non demerita, qualche spunto che mette in difficoltà la retroguardia giallorossa.

Luca CIGARINI 5,5 - Regia pulita. Prova ad agire da metronomo e al contempo fare filtro, ma il suo è un compito arduo. (72' PETRICCIONE 5,5 - Quando entra la Roma assalta la porat del Crotone)

Ahmad BENALI 6 – Uno dei “meno peggio”. Ha qualità e sfiora anche il gol. (72' ZANELLATO 5,5 - Impatta in un momento non molto fortunato)

Arkadiusz RECA 5 – Poco efficace sulla sua corsia di competenza. (46' RISPOLI 6 - Fa meglio del compagno perché è più propositivo)

Junior MESSIAS 5,5 – Si accende troppo poco.

Adam OUNAS 6 - Elettrico, pericoloso. Quando prende palla succede sempre qualcosa. Mezzo voto in meno per le giocate da “dribblomane”. Deve essere più concreto (86' RIVIERE sv)

Nwankwo SIMY 5 – Quest’oggi non la vede mai.

ALL. Serse COSMI 4 - Crotone disastroso, per nulla organizzato. In balia di Pellegrini e compagni. Impresentabile.

