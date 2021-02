Dopo il secondo allenamento consecutivo in gruppo per Edin Dzeko - al termine della seduta del mercoledì - è andato in scena l'annunciato colloquio chiarificatore con mister Paulo Fonseca: tecnico e attaccante principe della Roma avrebbero appianato le divergenze "per il bene della Roma", secondo quanto riportato da Mediaset e Sky Sport. Edin Dzeko è dunque da considerarsi pienamente reintegrato e pertanto già passibile di convocazione per il big match di sabato sera contro la Juventus. In assenza di Lorenzo Pellegrini (squalificato) la fascia di capitano non finirà però sul braccio del bosniaco: lo ha dichiarato il general manager Tiago Pinto.