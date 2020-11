E’ finita 2-0 in favore della Roma, ma sarebbe potuto essere assai più ampio il divario. La Fiorentina infatti è tenuta a galla da qualche imprecisione della Roma e dalle parate del suo portiere Dragowski, che evitano all’Olimpico, per la Viola, un gap maggiore. La squadra di Iachini va infatti in campo dando la sensazione di essere in totale confusione tattica, e al di là della sfuriata dei primi 10 minuti – dove parte meglio – dal gol in poi non vede praticamente più il campo. E’ di Spinazzola la mazzata al 12’ ed è di Pedro in sigillo a 20 minuti dalla fine che schiantano una brutta Fiorentina. Nel mezzo una Viola che ha provato tutto e il contrario di tutto: prima parte senza punte e con Ribery e Callejon davanti; finale con Cutrone e Vlahovic a giocare sugli esterni in un 3-4-3 improbabile. Iachini resta così, comprensibilmente, a grande rischio esonero. Sorride invece Fonseca che nonostante gli 8 cambi nell’undici iniziale rispetto al match di Europa League della sua Roma, macina punti e aggancia l’Inter a quota 11.