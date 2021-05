Nonostante il giorno di riposo concesso alla squadra, l'allenatore della Roma Paulo Fonseca oggi ha raggiunto Trigoria secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport; assieme a lui Marco Abreu, suo agente e grande amico. Nel centro sportivo sono presenti anche Tiago Pinto e i Friedkin per affrontare un colloquio sul futuro della squadra.

Dopo i risultati negativi delle ultime settimane - in particolare il rovescio di Manchester e la sconfitta senza appelli a Genova - la Roma prova a "fare quadrato" per concludere dignitosamente la stagione. Non sono tuttavia attese novità clamorose per la giornata di oggi. stando alla ricostruzione della "Rosea". Fonseca avrebbe avuto il volto scuro al momento del suo ingresso a Trigoria, ma non avrebbe alcuna intenzione di rassegnare le dimissioni. La società si aspetta in ogni caso una decisa inversione di rotta in questo finale di stagione. Con Fonseca al timone, almeno per ora.

