Serie A Roma, Fonseca: "Dzeko? Tante speculazioni, non voglio parlare di lui"

SERIE A - Il tecnico dei giallorossi, sollecitato sulla vicenda Dzeko e sulle tensioni che lo hanno riguardato in prima persona, non risponde alle domande dei giornalisti su una possibile riconciliazione e sul rientro in squadra: "Pensiamo alla partita, non voglio contribuire alle speculazioni e non è il momento di parlarne".

