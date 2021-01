Il giallo si è risolto. Dopo aver sostenuto l'ultimo allenamento prima della partenza per Crotone e aver presenziato alla conferenza stampa della vigilia, il tecnico Paulo Fonseca non era volato insieme al resto della squadra per la trasferta calabrese. In un primo momento si era parlato di gastroenterite per il tecnico portoghese, ma nelle ore successive si è capito che Fonseca era stato bloccato dalla società dopo l'incontro con Thiago Pinto. Il neo direttore generale del club giallorosso era risultato positivo al covid e, quindi, si era deciso di porre in isolamento Fonseca.