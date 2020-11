Lo Shakhtar Donetsk non ha dimenticato Paulo Fonseca. Dopo il furto a casa subito dall'allenatore della Roma qualche settimana fa, è stato proprio il club ucraino (in cui il portoghese ha allenato dal 2016 al 2019) a pensare alla sicurezza del tecnico. Attraverso un'iniziativa commerciale ma davvero simpatica, Darijo Srna ha donato simbolicamente un antifurto in onore della vecchia amicizia.

Nel video esplicativo, postato sui canali social del club, appare proprio Srna, attuale assistente tecnico della società ucraina avversaria dell'Inter nel girone di Champions League, che presenta il prodotto al suo vecchio allenatore: "Non preoccuparti per la tua sicurezza. D'ora in poi ci pensiamo noi".

Serie A Roma, ricorso respinto: col Verona resta lo 0-3 a tavolino IERI A 15:48

Il furto

Il furto in casa Fonseca è avvenuto nel pomeriggio dello scorso 30 ottobre. L'allenatore della Roma era impegnato negli allenamenti della squadra, mentre la moglie e il figlio erano fuori per acquisti. I malviventi sono riusciti a sottrarre tre orologi Rolex per un valore complessivo di 100mila euro.

Fonseca: "Contento di Borja Mayoral, ha fatto tutto bene"

Serie A Roma, furto a casa Fonseca: rubati Rolex per 100mila euro 01/11/2020 A 12:37