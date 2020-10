Gianluca Mancini, difensore centrale della Roma, è risultato positivo al tampone per il coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso calciatore giallorosso tramite un post pubblicato su Instagram nella mattinata di venerdì. Questo il messaggio: "Ciao a tutti, sono risultato positivo al Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena. Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo. A presto e Forza Roma!".

Il difensore non è sceso in campo neanche nella serata di giovedì, nella sfida di Europa League con lo Young Boys, a causa di una squalifica di tre giornate ancora da scontare. Mancini, che invece lunedì sarebbe dovuto scendere in campo dal 1' contro il Milan, dovrà adesso osservare il periodo di isolamento previsto dal protocollo (10 giorni) per poi sottoporsi a un nuovo tampone.

L'ex Atalanta è il terzo giallorosso attualmente positivo nella squadra di Fonseca, dopo Diawara e Calafiori. Le notizie, in vista del match contro il Diavolo, non sono confortanti per Fonseca, dato che in difesa ci sarà anche il probabile forfait di Smalling. Il difensore inglese sosterrà venerdì pomeriggio un provino nell'allenamento, ma non filtra ottimismo sul suo recupero. Il giocatore non disputa una partita ufficiale da diverse settimane e la distorsione al ginocchio ha spinto a scegliere la strada della prudenza.

Fonseca: "Ho fiducia in tutti i giocatori della Roma"

