Un videomessaggio può fare miracoli. Lo ha fatto sicuramente quello di Francesco Totti a Ilenia, la giocatrice della Lazio, in coma per nove mesi per un brutto incidente stradale. Come riporta il Corriere dello Sport, tutto ebbe inizio la sera del 15 dicembre 2019, alle due di notte sulla Braccianese: due ragazze si scontrarono frontalmente contro un albero al di fuori della carreggiata. Una delle due ragazze morì sul colpo, l’altra, Ilenia, fu trasportata con urgenza all’ospedale Gemelli di Roma.