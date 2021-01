In avvio l'Inter si rende pericolosa con Lukaku: stacco da pochi passi, grande riflesso di Pau Lopez. A sbloccare il match è la Roma, con il baricentro più alto degli avversari nel primo tempo: conclusione da fuori di Pellegrini, deviazione di Bastoni e pallone nell'angolino. Buone occasioni per Veretout e Vidal, nel finale della prima frazione Darmian lascia il campo per infortunio (duro colpo subito da Karsdorp) e Lautaro segna in fuorigioco. I nerazzurri entrano con aggressività dagli sogliatoi e creano subito due grandi occasioni con Lukaku e Brozovic, poco dopo arriva il miracolo di Pau Lopez su conclusione ravvicinata di Lautaro. Il pari è nell'aria: ci pensa Skriniar, su angolo di Brozovic, a segnare l'1-1. Pochi secondi dopo Hakimi ha la palla del 2-1: corsa in contropiede e destro sul primo palo, attento Pau Lopez. Prove generali del super gol che ribalta il match: il marocchino riceve da Brozovic e trova un sinistro a giro imparabile che tocca la traversa e si insacca. La Roma spinge a testa bassa e nel finale trova il pari: colpo di testa vincente di Mancini, pallone nell'angolino. Finisce così: resta il distacco di tre punti tra le due squadre, aumenta quello tra l'Inter e la vetta.