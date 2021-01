Roma-Inter non è solo un crocevia per le parti nobili della classifica, ma anche un match ricco di intrecci e storie di calciatori che avrebbero potuto giocare a maglie invertite: in primis Edin Dzeko che nelle ultime due sessioni di mercato estivo è stato ad un passo dalla Madonnina, grazie allo sponsor di Antonio Conte, ma nel 2019 è stato superato sul più bello dalle quotazioni di Romelu Lukaku e nel 2020 dall'emergenza Covid. All'Olimpico i due bomber si ritroveranno dopo il 2-2 dello scorso luglio quando un abbraccio e un fitto dialogo dopo il triplice fischio fece sognare i tifosi nerazzurri. Un duello tra leader fuori e dentro il campo a suon di gol e di assist.

Quest’anno le reti di Dzeko, che a Crotone è entrato nei minuti finali dopo essere partito dalla panchina, sono 8 (7 in serie A e 1 in Europa League) mentre quelle del suo "collega" interista, entrato nel finale contro la Samp a causa di un affaticamento muscolare, sono esattamente il doppio: Lukaku è andato a segno 16 volte (12 in campionato e 4 in Champions). Il gap tra il bosniaco e il belga è in parte giustificato dalla positività al Covid del primo che lo ha costretto a saltare due gare di campionato e a dover riprendere la forma dopo l'isolamento. Anche il numero degli assist è a favore del gigante di Anversa che ne ha serviti 3, uno in più del suo rivale giallorosso.