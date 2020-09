Il Ministro dello Sport è al lavoro, con il Ministero della salute, per il protocollo da adottare circa il ritorno dei tifosi allo stadio. Non il canonico 1000 spettatori deciso dalle Regioni nella scorsa settimana, ma estendere fino a un terzo della capienza in tutti gli impianti sportivi. Ci si proverà già per il week end, con il primo big match della stagione: Roma-Juventus all'Olimpico.

Ci prova Pierpaolo Sileri, vice ministro della Salute che a Radio Rai 1 ha spiegato il lavoro che si sta tentando di fare in questi giorni.

Nel momento in cui si mantengono due metri di sicurezza, con regole precise, si vietano gli abbracci, con l'utilizzo della mascherina e degli igienizzanti, io penso che l'ingresso ai tifosi si può portare ad un terzo della capienza dello stadio. Nel caso dell'Olimpico, ad esempio, che può contenere circa 80 mila persone, penso che l'ingresso potrebbe essere consentito a circa 20 o 25 mila tifosi. [Pierpaolo Sileri a Un Giorno da Pecora su Radio Rai1]

Il problema è che Sileri dovrà convincere lo stesso Ministro della Salute che per ora è lontano dal dare un sì definitivo. Proverà a mediare Spadafora...

Giovedì dovrebbe essere approvato all'unanimità dalla conferenza delle Regioni un nuovo protocollo per una graduale riapertura degli stadi, che poi verrà sottoposto venerdì al Comitato tecnico scientifico per la riapertura graduale e in sicurezza di tutte le competizioni sportive, non solo del calcio. [Spadafora al Question Time della Camera]

Si unisce al coro anche la Lega Calcio che non vede l'ora della riapertura anche per far sì che i club possano avere degli introiti in questo periodo di difficoltà.

L'obiettivo del nostro Ministero e di tutto il Governo è di riavere gli stadi e gli impianti sportivi aperti, ma in sicurezza e rispettando delle regole

