La Roma condanna ufficialmente la Lazio all'Europa League. A pochi passi dallo show tra Sonego e Djokovic sul centrale del Foro Italico , all'Olimpico i giallorossi si prendono il derby:, un gol per tempo. Un risultato importante per gli uomini di Fonseca, ora a +5 dal Sassuolo nella corsa al settimo posto, e che ufficializza: il quarto posto è distante otto lunghezze, con al massimo sei punti disponibili per la formazione di Inzaghi. Partita bloccata, soprattutto nel primo tempo: la Roma sfrutta un Dzeko in palla, si aggrappa a un ottimo Fuzato e chiude la prima frazione avanti per gol di Mkhitaryan. Nella ripresa il copione non cambia, la Lazio non riesce ad attaccare con continuità e un super gol di Pedro chiude i conti. Nel finale espulso Acerbi: la Lazio dice addio alla Champions, la Roma vede si tiene il settimo posto e vince il primo scontro diretto della stagione.