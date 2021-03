L’entusiasmo per la vittoria negli ottavi di Europa League in casa Roma è stato frenato dagli ennesimi infortuni che anche in questa stagione stanno condizionando il percorso giallorosso. La lista è lunga e con gli ultimi casi è arrivata addirittura a 31 infortuni muscolari, come riporta il Corriere dello Sport. L'ultimo arrivato in partita è quello di, che si è fermato nel primo tempo del match contro lo Shakhtar Donetsk per un problema al muscolo soleo del polpaccio destro. Le sue condizioni stanno preoccupando la Roma: venerdì mattina il trequartista è arrivato a Trigoria zoppicando vistosamente e avendo addirittura bisogno delle stampelle. Tra sabato e domenica l’armeno verrà sottoposto agli esami strumentali a Villa Stuart per verificare l’entità dell’infortunio e quanto dovrà restare fermo: i primi test non inducono all’ottimismo,, dopo la sosta per le nazionali.