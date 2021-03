Una doppietta di Mertens nel primo tempo regala la terza vittoria consecutiva a Gattuso: altro successo di prestigio dopo quello Partita dominata dagli azzurri nel primo tempo, Roma sfilacciata e incapace di essere costante nella manovra: Mertens apre su punizione (male Pau Lopez) e raddoppia di testa su grande palla di Insigne per la sponda di Politano. Nella ripresa i giallorossi provano a riaprirla ma con poca convinzione: l'occasione più nitida è il palo colpito dal Pellegrini su palla persa da Koulibaly. Fonseca esce ancora una volta sconfitto da un big match: nessuna vittoria e solamente tre pareggi. E ora il quarto posto, occupato da un Napoli in palla, è distante tre punti. Con una partita in meno per gli azzurri, che ora possono guardare verso l'alto. Colpo del Napoli all'Olimpico, Roma ancora a secco in uno scontro diretto e ora più lontana dalla Champions.: altro successo di prestigio dopo quello a San Siro contro il Milan e -2 da Juventus e Atalanta, con lo sconto diretto contro i bianconeri in programma il 7 aprile.: Mertens apre su punizione (male Pau Lopez) e raddoppia di testa su grande palla di Insigne per la sponda di Politano. Nella ripresa i giallorossi provano a riaprirla ma con poca convinzione: l'occasione più nitida è il palo colpito dal Pellegrini su palla persa da Koulibaly. Fonseca esce ancora una volta sconfitto da un big match: nessuna vittoria e solamente tre pareggi. E ora il quarto posto, occupato da un Napoli in palla, è distante tre punti. Con una partita in meno per gli azzurri, che ora possono guardare verso l'alto.

Il tabellino

ROMA-NAPOLI 0-2 (primo tempo 0-2)

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Lo. Pellegrini (83' Kumbulla), Diawara (67' Villar), Spinazzola; Pedro (67' Perez), El Shaarawy; Dzeko (67' Mayoral). All. Fonseca.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic (86' Manolas), Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano (73' Lozano), Zielinski (73' Demme), Insigne (86' Bakayoko); Mertens (66' Osimhen). All. Gattuso.

Gol: 27' Mertens (N), 34' Mertens (N)

Assist: 0-2 Politano (N)

Ammoniti: Ibanez (R), Mancini (R), Zielinski (N), Diawara (R), El Shaarawy (R), Villar (R), Osimhen (N)

Mertens esulta con Insigne dopo il gol del vantaggio in Roma-Napoli - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Classifiche e risultati

La cronaca in 5 momenti chiave

27' GOL DI MERTENS - Punizione dal limite vincente del belga: destro sul palo di Pau Lopez, pallone nell'angolino.

34' DOPPIETTA DI MERTENS - Doppietta del belga: grande palla di Insigne dalla trequarti sul secondo palo per Politano, sponda di testa e Mertens spinge in porta, anche lui di testa.

37' CRISTANTE AL VOLO - Bella conclusione dell'ex Atalanta, deviazione di Maksimovic e ottimo intervento di Pau Lopez in tuffo.

46' PELLEGRINI DI TESTA - Subito pericolosa la Roma: stacco di testa indisturbato dall'interno dell'area, centrale per Ospina.

61' PALO DI PELLEGRINI - Pessima palla persa questa volta da Koulibaly, destro a giro dal limite del capitano: Ospina immobile, legno esterno.

Il migliore

Dries MERTENS – Fino alla punizione pare essere disperso per il campo, con il mancato controllo su un 2 contro 1 in campo aperto che apre alle sentenze dei social. Poi però arriva la punizione, il gol di testa e i 100 in carriera col Napoli.

Il peggiore

Pau LOPEZ – Non è nemmeno una questione di posizionamento della barriera, quanto del fatto che sul suo palo, per forza, deve fare qualcosa in più. Non del tutto esente da colpe anche sul secondo gol. Insomma: serataccia.

