Tutta l'emozione che solo lo sport può dare, il pianto commosso di un bambino che ha ricevuto come regalo di natale la maglietta da calcio del proprio idolo: questa è la storia David, giovanissimo tifoso della Roma il cui idolo non può non essere l'attuale capitano giallorosso Edin Dzeko. Nel giorno di Natale, dopo numerosi regali già aperti, rimane solamente un pacchetto da scartare: si tratta proprio della maglietta del numero 9 giallorosso, l'idolo di David. La sua reazione lascia davvero a bocca aperta e con gli occhi lucidi.