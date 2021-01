Calcio

Serie A, Roma-Spezia, Fonseca: "Trattati come ultimi, ma siamo al terzo posto""

SERIE A - Paulo Fonseca loda i suoi al termine del match vinto per 4-3 contro lo Spezia: "Siamo terzi in classifica, non è la partita della svolta ma della continuità".

00:01:45, 3 Visualizzazioni, 32 minuti fa