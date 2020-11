Un nuovo volto all'interno dell'organigramma societario della Roma : sarà Tiago Pinto il nuovo Direttore Generale dei giallorossi a partire dal 1° gennaio 2021. La scelta di Dan e Ryan Friedkin è stata, dunque, quella di puntare sull'attuale Direct of Professional Football del Benfica per garantire al club Roma, parlano i Friedkin: "Vogliamo tornare a vincere, lavorando sodo" . In carica nel suo ruolo dal 2017, Tiago Pinto ha contributo fortemente alla crescita del club, riuscendo a valorizzarne i talenti del settore giovanile e permettendo al Benfica di rilanciarsi sul piano dei risultati sportivi. Considerato tra i più affermati manager di tutta Europa, è ricaduta su di lui la scelta della nuova dirigenza per puntare all'ulteriore sviluppo della Roma.

"L'AS Roma è lieta di annunciare che è stato raggiunto un accordo per accogliere Tiago Pinto come nuovo Direttore Generale. Pinto, tra i più affermati manager del calcio europeo, è l’attuale Director of Professional Football del S.L. Benfica, incarico che ricopre dal 2017, prima del quale ha gestito la divisione multisportiva del club tra il 2012 e il 2017. Nel suo attuale ruolo, Pinto ha lavorato a stretto contatto con Rui Costa, Direttore Sportivo e la leggenda portoghese e della Serie A, ed è stato responsabile della ristrutturazione delle divisioni del club. (...) Tiago Pinto entrerà a far parte dell'AS Roma come General Manager, Football, il 1° gennaio 2021, riportando a Dan e Ryan Friedkin e supervisionando tutte le componenti sportive del Club."