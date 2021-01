La Roma risponde all'appello lanciato dalle prime della classe, tutte vittoriose in questo turno di campionato, e si riprende il terzo posto con un risultato importante: 3-1 al temibile Verona di Juric. Il momento chiave del match è la metà del primo tempo: in pochi secondi i giallorossi segnano due reti, con Mancini e Mkhitaryan. Un uno-due tremendo per i gialloblù, che poco prima della mezz'ora si trovano addirittura sotto di tre gol dopo il tap-in vincente di Mayoral. Primo tempo perfetto per Fonseca, se non fosse per l'infortunio di Smalling e il giallo a Pellegrini, che era diffidato e salterà la Juve. Nella ripresa Colley dà speranza al Verona, ma non basta: Roma a sei punti di distanza dal Milan capolista, gli uomini di Juric a -7 dal quinto posto occupato dal Napoli.