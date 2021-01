Zaniolo dà un calcio ai social, nel vero senso della parola. Dopo essere stato "investito” da una parentesi di gossip tra la nuova fidanzata e la gravidanza della precedente compagna, Zaniolo si è sentito troppo al centro dell'attenzione da portare così il giocatore della Roma a dichiarare di scollegare presto il suo account di instagram. Perché? Per concentrarsi unicamente sulla Roma e sulla carriera di calciatore, soprattutto nell'anno degli Europei che potranno essere una bella vetrina per il classe '99.

Zaniolo: "Tornerò in tempo per l'Europeo, non ho fretta"

Visto che la mia vita è sul campo e non sui social o nel gossip, ho deciso di lasciar perdere questo lato superficiale che capisco non mi possa appartenere. Tutto questo sta minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio account e vi abbraccio. [Zaniolo dall'account instagram della madre]

L'account di instagram di Zaniolo è ancora attivo, ma lo sarà per poco. Tanto che il giocatore ha utilizzato l'account della madre per fare questo tipo di dichiarazione. Ora lui stesso e, soprattutto, la Roma sperano in un veloce recupero, considerando che Zaniolo non gioca una partita ufficiale dal 6 agosto (erano gli ottavi di finale dell'Europa League contro il Siviglia).