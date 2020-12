Ai Global Soccer Awards di Dubai è stato insignito del riconoscimento di miglior calciatore del secolo, ma Cristiano Ronaldo è pronto a ricominciare guardando al futuro piuttosto che al passato. L'attaccante portoghese ha rilasciato diverse interviste in queste ore, dove ha parlato della lotta allo Scudetto, del suo rapporto col pubblico, ma anche di suo figlio: Cristiano Jr. Suo figlio potrà diventare un giorno calciatore? Sì, ma dovrà cambiare molto nel suo stile di vita, assicura il padre...

"Mio figlio calciatore? Mangia schifezze"

Non credo che attualmente abbia quello che serve per arrivare al top. A volte sono duro con lui perché beve Coca-Cola e Fanta. Mi arrabbio e ci litigo quando mangia patatine fritte e cose simili. Lui sa che non mi piace questa cosa. Anche i miei bambini più piccoli quando mangiano cioccolata mi guardano preoccupati

"Ha del potenziale ma..."

Onestamente ha del potenziale. È un ragazzo robusto, veloce, dribbla bene, ma ancora non è nulla. Glielo dico ogni volta perché ci vuole tanta dedizione, duro lavoro. A volte quando è a casa gli consiglio di fare il tapis roulant, di correre e un po' e poi di fare un bagno con l'acqua fredda per recuperare. E lui si lamenta, non vuole, dice che l'acqua è troppo fredda. Io lo capisco. Ha soltanto 10 anni, ma dipende tutto da lui

Cristiano Jr, il figlio di Cristiano Ronaldo Credit Foto Eurosport

"Deve essere il migliore in quello che fa"

Non gli metterò nessuna pressione, non farò nulla perché lui diventi calciatore. Sì, mi piacerebbe che lo diventasse, sarà lui a decidere se vorrà fare il dottore o altro. Ma voglio che pensi che deve essere il migliore in qualsiasi cosa sceglierà di fare

