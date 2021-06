Qualcosa si muove. A poco meno di due settimane dalla scadenza fissata dalla Figc per la cessione delle quote della Salernitana da parte di Claudio Lotito, patron della Lazio e del club campano neopromosso in Serie A, e del genero Marco Mezzaroma, il club granata ha fatto chiarezza sulla situazione tranquilizzando ambiente e tifosi con un comunicato in cui ha voluto tranquillizzare i tifosi e ha annunciato di aver dato mandato a professionisti per la cessione del club.

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver affidato a professionisti del settore l’incarico di gestire la cessione delle quote societarie. Tali trattative sono pertanto coperte dal segreto professionale e ogni comunicazione sarà fatta nei modi e nei tempi debiti. Invitiamo altresì la tifoseria tutta a non prestare adito a notizie false e tendenziose che circolano da giorni sulle varie piattaforme social e prive di qualsiasi fondamento. Certi di una sicura comprensione la Proprietà ribadisce che si sta adoperando al fine di garantire la massima stabilità e continuità per il futuro della Salernitana”.

