Nainggolan regala un punto al Cagliari al fotofinish: 2-2 a Marassi con la Samp e terzo risultato utile su tre partite per Semplici. Partita a lungo controllata dai sardi, avanti nel primo tempo con Joao Pedro, ma cambiata come un lampo dal 78’ all’80’: Bereszynski e Gabbiadini (splendido sinistro dalla trequarti) illudono Ranieri. A tempo praticamente scaduto, però, succede l'incredibile: conclusione da fuori di Nainggolan e pallone nell'angolino. Il Cagliari allunga di un punto sul Torino, sconfitto dal Crotone; quarta partita senza vittoria per la Samp.

Il tabellino

SAMPDORIA-CAGLIARI 2-2 (primo tempo 0-1)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello (46' Ramirez); Candreva (88' Damsgaard), Adrien Silva, Ekdal (63' Thorsby), Jankto; Quagliarella (88' Yoshida), Keita (63' Gabbiadini). All. Ranieri.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Rugani (87' Calabresi), Godin, Ceppitelli; Nandez, Nainggolan, Duncan, Marin (86' Pereiro), Lykogiannis (93' Cerri); Joao Pedro (75' Simeone), Pavoletti. All. Semplici.

Gol: 11' Joao Pedro (C), 78' Bereszynski (S), 80' Gabbiadini (S), 90' Nainggolan (C)

Assist: Ramirez (S)

Ammoniti: Godin (C), Pavoletti (C), Colley (S), Lykogiannis (C), Gabbiadini (S), Yoshida (S), Thorsby (S)

La cronaca in 8 momenti chiave

11' GOL DI JOAO PEDRO - Destro del brasiliano e intervento di Audero, l'attaccante rossoblù si trova nuovamente il pallone e insacca. Difesa immobile...

16 TOLTO IL RIGORE ALLA SAMP - Spizzata di Quagliarella per Keita, Rugani travolge l'attaccante a due passi da Cragno. Ma il Var rileva un fuorigioco di Quagliarella: nulla di fatto.

47' BERESZYNSKI SALVA SU JOAO PEDRO - Destro a botta sicura del brasiliano, altra grande chiusura del difensore della Samp.

62' RAMIREZ DA FUORI - Botta di sinistro dalla trequarti, blocca Cragno.

64' CI PROVA NAINGGOLAN - Bel sinistro rasoterra, bravo Audero a bloccare.

67' RAMIREZ PERICOLOSO - Conclusione interessante a giro dalla trequarti, pallone non lontano dalla traversa.

78' GOL DI BERESZYNSKI - Pareggiano i padroni di casa: botta da posizione defilata su palla di Ramirez, pallone sotto la traversa.

80' GOL DI GABBIADINI - Magia pazzesca, rimonta dei blucerchiati: sinistro straordinario dalla trequarti, pallone sotto la traversa.

90'+6 - Destro da fuori e pallone nell'angolino! Incredibile.

Il migliore

Radja NAINGGOLAN - La rete al 96' è un coniglio dal cilindro, un gol da giocatore vero che regala un punto pesantissimo al Cagliari dopo l'illusione della rimonta della Samp.

Il peggiore

Tommaso AUGELLO – Completamente immobile in occasione del gol di vantaggio di Joao Pedro. Prova a spingere nel finale di primo tempo, ma non riesce a essere un fattore.

