La Sampdoria supera 2-1 la Fiorentina, portandosi a 30 punti in classifica, agganciando - almeno momentaneamente - il Verona al nono posto. Primo tempo del "Ferraris" caratterizzato dal botta e risposta Keita Baldé-Vlahovic. Nella ripresa, il gol-vittoria arriva dalla panchina sull'asse Candreva-Quagliarella. Viola sciuponi e con tantissimi rimpianti per le tante occasioni sciupate nella ripresa. Finisce esattamente come nella gara di andata al "Franchi".

Sampdoria-Fiorentina, Serie A 2020-2021: Keita Baldé (Sampdoria) esulta dopo il gol del momentaneo 1-0 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il tabellino

SAMPDORIA-FIORENTINA 2-1

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Damsgaard (65' Candreva), Thorsby, Adrien Silva (75' Ekdal), Jankto (65' Quagliarella); Ramirez, Keita Baldé (89' Léris). All.: Ranieri.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella (83' Callejon), Martinez Quarta; Venuti (83' Malcuit), Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Vlahovic. All.: Prandelli.

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli.

Gol: 31' Keita Baldé (S), 37' Vlahovic (F), 71' Quagliarella (S).

Assist: Ramirez (S, 1-0), Candreva (S, 2-1).

Note - Recupero: 2+5. Ammoniti: Venuti, Damsgaard, Pulgar, Bonaventura.

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

31' - GOL DELLA SAMPDORIA CON KEITA BALDE! Colpo di testa vincente sugli sviluppi di un corner battuto geometricamente da Gaston Ramirez! Erroraccio, però, di Dusan Vlahovic in marcatura, che si abbassa alla chiamata di Dragowski in area piccola: 1-0!

37' - GOL DELLA FIORENTINA CON VLAHOVIC! Doppio miracolo di Audero, prima sulla punizione di Pulgar, poi sulla respinta in tuffo di testa dell'attaccante serbo. In quest'ultimo caso, però, la palla aveva già oltrepassato la linea al momento della parata! L'orologio di Maresca vibra ed è 1-1!

43' - THORSBY! Colpo di tetsa in terzo tempo in area piccola, su cross dalla mancina di Augello: palla alta!

53' - PALO DI MILENKOVIC! Colpo di testa sul legno dopo la punizione dalla sinistra di Bonaventura, poi Audero fa il miracolo e smanaccia. Sui piedi, però, di Pezzella, che calcio a lato, in fuorigioco.

54' - BONAVENTURA A UN PASSO DAL RADDOPPIO! Girata al volo su cross dalla destra di Venuti: palla che fa la barba al palo!

55' - KOUAME DALL'ALTRA PARTE! Lanciato in profondità da Damasgaard, l'ex Monaco scatta e calcia verso la porta a Dragowski in uscita, palla sull'esterno della rete!

71' - GOL DELLA SAMPDORIA CON QUAGLIARELLA! Proprio lui, sempre lui! Appena entrato in campo, il bomber blucerchiato inizia l'azione aprendo per sulla destra per Candreva, abile a restituirgli il favore al centro: il centravanti di Castellammare di Stabia apre il mancino e approfitta di una leggera deviazione di Pezzella per battere Dragowski! Ed è 2-1, rete costruita direttamente dalla panchina!

86' - DESTRO A GIRO DI BIRAGHI AD AUDERO BATTUTO! Colley salva sulla linea, di testa!

90+5 - MILENKOVIC DI TESTA SU PALLA TESA DI BIRAGHI! Palla fuori di pochissimo: Fiorentina a un passo dal 2-2!

MVP

Quagliarella. Impiega poco più di 5' per decidere l partita di Marassi: entra al 65' - insieme a Candreva - e, con la collaborazione dell'ex Inter, sfugge a Pezzella e realizza la rete del definitivo 2-1. Novantaduesimo gol in maglia blucerchiata. Bomber.

Sampdoria-Fiorentina, Serie A 2020-2021: Fabio Quagliarella (Sampdoria), sulla marcatura di German Pezzella (Fiorentina), realizza il gol del 2-1 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Fantacalcio

PROMOSSO - Vlahovic. Grande grinta là davanti. Segna il gol del momentaneo 2-1 in tuffo di testa, facendosi perdonare l'incomprensione difensiva di poco prima con Dragowski. Nel secondo tempo si mette a totale disposizione dell'intera fase offensiva, cercando continuamente il fraseggio.

Sampdoria-Fiorentina, Serie A 2020-2021: Dusan Vlahovic (Fiorentina) esulta dopo il gol dell'1-1 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

BOCCIATO - Dragowski. Malissimo in uscita in occasione della rete di Keità Baldé, in ritardo al 71' sul rasoterra di Quagliarella, seppur deviato da Pezzella.

Le pagelle

