Gli ex Candreva e Keita fermano la corsa dell'Inter: 2-1 a Marassi, Conte resta a secco dopo otto vittorie di fila. Paradosso: i nerazzurri cadono dopo aver giocato la miglior prestazione considerando le ultime uscite. Merito anche di un super Audero. Nel primo tempo succede di tutto: l'Inter parte forte, va vicino al gol con Skriniar e guadagna il rigore per fallo di mano di Thorsby non visto da Valeri, richiamato dal Var. Sanchez si fa ipnotizzare da Audero, Young colpisce il palo sulla respinta. Da quel momento inizia la partita della Samp: Tonelli colpisce la traversa, Valeri assegna un rigore per fallo di mano di Lautaro ma deve correggere la decisione dopo aver ascoltato il Var: intervento fuori dall'area. Terzo episodio con il Var al 23': mano di Barella non visto da Valeri, che va all'on-field review e assegna il penalty. L'ex Candreva spiazza Handanovic, l'altro ex Keita raddoppia al 38'. Lautaro sfiora il gol due volte a cavallo tra i due tempi. Conte inserisce Perisic e Lukaku, De Vrij riapre il match al 65' su calcio d'angolo. Ma non basta: l'Inter non riesce a trovare il pari, si ferma la corsa di Conte. E nel finale si fa male D'Ambrosio.