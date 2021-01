Continua la marcia della Juve. I bianconeri vincono meritatamente a Genova contro i blucerchiati. Sampdoria-Juventus, match della 20a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Ferraris di Genova, infatti si è concluso col punteggio di 0-2, grazie alle reti di Chiesa e Ramsey. Gara arbitrata da Fabbri di Ravenna. La Juventus di Pirlo grazie a questo successo sale momentaneamente al terzo posto della classifica, a quota 39 punti, sette in meno del Milan capolista. La Samp invece rimane decima a quota 26. Una buona corale quella dei piemontesi, solidi e pericolosi. Menzione per Giorgio Chiellini, perfetto e leader di una squadra che pare avere trovato una sua identitá.

Classifiche e risultati

Serie A Le pagelle di Samp-Juventus 0-2: Chiellini roccia, bene Chiesa 5 MINUTI FA

Federico Chiesa esulta dopo il gol, Sampdoria-Juventus, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino di Sampdoria-Juventus 0-2 (primo tempo 0-1)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva (Dal 81' Jankto), Thorsby, Ekdal, Adrien Silva (Dal 62' Damsgaard); Keita (Dal 68' Ramirez), Quagliarella (Dal 68' Torregrossa). All. Ranieri

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Chiellini, Bonucci, Danilo; McKennie, Bentancur (Dal 74' Rabiot), Arthur (Dal 83' Ramsey), Chiesa (Dal 83' Alex Sandro); Morata (Dal 78' Bernardeschi), Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Gol: 20' Chiesa (J), 91' Ramsey (J)

Assist: Morata, Cuadrado

Ammoniti: Thorsby, Ekdal, Bentancur, Damsgaard, Bernardeschi

Juventus Federico Chiesa Credit Foto Getty Images



La cronaca in 5 momenti chiave

20' - CHIESA! GOL! 0-1 Juventus! Grande azione della Juventus. Morata per Ronaldo, che mette dentro ancora lo spagnolo: cross per Chiesa che a centro area appoggia in rete.

38' - Chance JUVENTUS. Liberato bene al tiro RONALDO, che calcia centralmente dal limite. Tiro deviato e alto di poco.

40' - RONALDO! Spreca tutto. Palla dentro di Morata per il portoghese, che si allarga troppo sull'uscita di Audero. Palla alta. Errore qui di CR7.

54' - Samp in avanti. QUAGLIARELLA controlla bene e calcia col mancino da dentro l'area, ma CHIELLINI salva un gol fatto. Che intervento.

91' - RAMSEY! GOL! 0-2 Juventus! Che contropiede. Ronaldo lancia per Cuadrado, che appoggia a Ramsey: a porta vuota insacca. 0-2 Juventus.

La statistica

Juan Cuadrado ha fornito 11 assist in questa stagione in tutte le competizioni, piú di qualsiasi altro giocatore che milita in Serie A.

Fantacalcio

Promosso - Giorgio CHIELLINI - Molto, molto bene. Annulla Quagliarella, giocando di anticipo. Di testa o di piede, le prende tutte. Se sta bene é ancora uno dei migliori difensori al mondo.

Bocciato - Albin EKDAL - Troppo falloso e troppo impreciso in impostazione. Rischia grosso perdendo un pallone quasi fatale su Bentancur: gli costa il giallo. Anche nella ripresa in affanno.

Pirlo: "CR7 a Courmayeur? Fuori è libero cittadino"

