La Juventus, dopo aver ritrovato una certa continuità di risultati, vuole proseguire la sua corsa per avvicinarsi alla vetta della classifica. Per rispondere al Milan, serve infatti la vittoria in casa della Samp dell'ex Ranieri. Pirlo ritrova Cristiano Ronaldo che, in settimana, è stato in vacanza per un paio di giorni a Courmayeur (con i Carabinieri di Aosta che hanno aperto un'indagine per violazione della zona arancione). Il portoghese affiancherà Morata in attacco, mentre in difesa ci sarà la coppia Bonucci-Chiellini, con Danilo invece terzino in attesa che Alex Sandro (in panchina) ritrovi la forma dopo essere stato positivo al covid.