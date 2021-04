Sampdoria-Napoli, match della 30esima giornata di Serie A andato in scena al Ferraris, si è concluso col punteggio di 0-2 in favore dei Partenopei. Nonostante la strenua resistenza della difesa blucerchiata, le zampate di Fabian Ruiz e Osimhen su assist di Zielinski e Mertens consegnano i tre punti alla formazione di Gattuso, che ora attenderà il risultato dell’Atalanta per nutrire le proprie ambizioni di Champions. Vittoria convincente che riscatta la prova discontinua sfoggiata contro la Juventus, anche se la Sampdoria recrimina su un gol di Thorsby annullato al VAR: secondo l'interpretazione di Valeri, il centrocampista si è appoggiato su Koulibaly nel momento dello stacco di testa.

Tabellino

SAMPDORIA-NAPOLI 0-2

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Jankto (85’ Verre), Damsgaard (85’ Leris); Quagliarella (67’ Keita Baldè), Gabbiadini. All. Ranieri

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian (90’ bakayoko), Demme; Politano (75’ Lozano), Zielinski (75’ Mertens), Insigne (90’ Elmas); Osimhen. All. Gattuso

Arbitro: Paolo Valeri.

Gol: 35’ Fabian Ruiz (N), 87’ Osimhen (N)

Assist: Zielinski (N), Mertens (N)

Ammoniti: Manolas (N), Koulibaly (N), Lozano (N)

Fabian Ruiz, Sampdoria-Napoli, Serie A 2020-21, Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

6’ - ZIELINSKI SFIORA IL GOL! Su imbucata di Politano, il Polacco anticipa Thorsby sul cross, ma l'impatto della palla col piede è sfortunato. Conclusione che termina alta sopra la traversa.

35’ - GOL! 0-1 NAPOLI CON FABIAN RUIZ su assist di Zielinski! Sontuosa triangolazione Osimhen-Zielinski-Ruiz, che riceve palla al limite dell'area e trova un colpo angolato che batte Audero.

54’ - STREPITOSO AUDERO! DOPPIA PARATA CHE SALVA LA SAMP! Il n. 1 blucerchiato respinge prima il tiro dal limite di Fabian Ruiz, poi si tuffa sulla conclusione ravvicinata di Insigne.

75’ - GOL DI THORSBY! Sul corner di Candreva il n. 18 blucerchiato anticipa Ospina! Ma Valeri vuole andare al VAR…

76’ - VALERI CI RIPENSA! GOL ANNULLATO A THORSBY, che si era appoggiato su Koulibaly in maniera irregolare! Proteste dalla panchina blucerchiata!

87’ - GOL! 0-2 NAPOLI! LA CHIUDE OSIMHEN che in volata brucia Yoshida e infila Audero! Sanguinosa la palla persa dalla retroguardia blucerchiata, che ha permesso a Mertens di fornire l'assist!

MVP

Fabian RUIZ: fatica a carburare nei primi venti minuti di gara, poi un suo lampo concretizza la preziosa geometria di Osimhen e Zielinski. Cerca di ricambiare il favore nel secondo tempo, servendo il compagno polacco con un ottimo filtrante. Nel complesso, tanta qualità e precisione che consentono di soffocare la retorguardia blucerchiata.

Fantacalcio

PROMOSSO - Piotr ZIELINSKI: si conferma regista e perno avanzato di questo Napoli: controlli orientati e guizzi di prima che permettono di cogliere in contro tempo la retroguardia blucerchiata. Meraviglioso l'assist e il dialogo veloce con Osimhen e Ruiz in occasione del primo gol.

BOCCIATO - Fabio QUAGLIARELLA: manca l'appuntamento col quarto gol in quattro sfide col Napoli disputate in maglia blucerchiata. Appena sostituito, applica del ghiaccio sull'inguine. Un acciacco che porrebbe aver compromesso la sua prestazione, decisamente incolore.

