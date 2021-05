Sampdoria-Spezia, match della 36a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Marassi di Genova si è concluso col punteggio di 2-2. Spezia in vantaggio con Pobega che, dopo l’interlocutorio pari di Verre, raddoppia nella ripresa illudendo gli Aquilotti; Keita nel finale spegne i sogni di salvezza immediata degli uomini di mister Vincenzo Italiano.

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 6,5 – Esente da colpe sui gol di Tommaso Pobega, reattivo nelle altre occasioni

Bartosz BERESZYNSKI 5 - Molto male in fase difensiva, soprattutto.

Lorenzo TONELLI 6 – Attendo dietro, senza particolari sporcarture.

YOSHIDA 6 - Ha evidenti responsabilità sul secondo gol di Pobega, ma anche il merito di procurare il 2-2 con sponda da boa.

Tommaso AUGELLO 6 – Spinge con costanza sulla sinistra, brutto cliente per la difesa spezzina.

Antonio CANDREVA 5,5 – Ha responsabilità sul gol spezzino, non una serata sfolgorante per l'esterno ex Inter.

Albin EKDAL 5,5 - Non particolarmente incisivo in mezzo, fotografia di una serata un po' abbacchiata dei suoi...

Valerio VERRE 6,5 – Lega il gioco e giganteggia tra le linee. Il gol è il giusto premio (67' DAMSGAARD 6 - Guizzante nel finale)

Jakub JANKTO 6 – Settepolmoni, tra i migliori delle fila blucerchiate questa sera.

Manolo GABBIADINI 5 – Prova incolore, passo indietro rispetto alle ultime prestazioni (62' KEITA 7 – Trova un gran gol da attaccante di razza, utile a evitare la sconfitta dei suoi)

Fabio QUAGLIARELLA 6 – Più vispo del compagni di reparti, quantomeno ci proba

All. Claudio RANIERI 6 – Samp poco coesa e compatta salvata da un guizzo di Keita. Stasera in ogni caso la squadra blucerchiata ha onorato l'impegno: svagata dietro sì, ma capace di creare parecchio là davanti-

Le pagelle dello Spezia

Ivan PROVEDEL 6 – Incolpevole sui blitz Samp che portano ai gol spezzini.

Salva FERRER 6,5 – Propositivo e qualitativo sulla destra.

Claudio TERZI 5,5 - Si fa beffare nelle mischie finali, dopo una prestazione ordinata.

Martin ERLIC 6 - Ruvido, ma efficace.

Simone BASTONI 6 - Spinge con poca qualità sulla sinistra nel primo tempo, ma nella ripresa apparecchia la tavola per il gol di PObega.

LEO SENA 5,5 - Un po' troppo timido in mezzo, senza squilli (76' AGUDELO sv)

Giulio MAGGIORE 5,5 - Molto impreciso negli ultimi 30 metri, come gli capita nelle ultime settimane: sta perdendo smalto nel finale (87' VERDE sv)

Tommaso POBEGA 8 – Monumentale, trova due gol da incursore pura, di forza e tecnica. Per una sera ritrova lo smalto (e che smalto!) di inizio stagione. (76' ESTEVEZ sv)

Diego FARIAS 4 – Poteva “ammazzare” la partita, ha perdonato sottoporta con un destro alle stelle a gridare vendetta e se possibile ha fatto peggio nella ripresa centrando il palo a porta vuota.

RiccardoSAPONARA 6 – Dipinge calcio sulla trequarti, ispirato stasera, ma soprattutto nella prima parte, poi l'energia cala...

Roberto PICCOLI 6 – Si sbatte, lotta, prova la definizione. L’errore di testa sottoporta è bilanciato dallo splendido assist poi vanificato da Farias (46’ GYASI 6 – Propositivo e utile a seminare il panico nella difesa avversaria)

All. Vincenzo ITALIANO 6,5 - Il suo Spezia si fa preferire sul piano del gioca alla Sampdoria ma non trova il killer instinct per archiviare la pratica. Questa però

