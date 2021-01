18’ LASAGNA! CHANCE UDINESE. De Paul si riprende benissimo dalla botta e sgasa in velocità, assist per Lasagna che però manca l'appuntamento col gol, tentando un colpo di tacco abbastanza improbabile. Udinese vicina al vantaggio, prima grande occasione.

29’ OCCASIONE UDINESE! MA CHE SI SONO MANGIATI LASAGNA E MANDRAGORA! Azione a destra di Walace, palla in area, Lasagna da posizione ravvicinata spara su Audero, poi Mandragora ci prova ad appoggiare la seconda palla in rete, ma non colpisce con abbastanza forza per superare Yoshida.