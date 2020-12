Dopo i due giorni di omaggio a Paolo Rossi, il calcio italiano prova a ricominciare e lo fa con la vittoria del Sassuolo contro il Benevento grazie ad un rigore trasformato in avvio da Domenico Berardi. Gli uomini di Pippo Inzaghi assediano l'area di Consigli nel finale, complice l'espulsione di Haraslin al 49', ma il risultato non cambia. Dopo il k.o. contro l’Inter e il pareggio incolore a Roma, i neroverdi scavalcano almeno per due notti Juventus, Napoli e Inter e tornano secondi in classifica, a -4 dal Milan capolista.