Importante vittoria del Sassuolo contro il Benevento grazie ad un rigore trasformato in avvio da Domenico Berardi. Gli uomini di Pippo Inzaghi assediano l'area di Consigli nel finale, complice l'espulsione di Haraslin ad inizio ripresa, ma il risultato non cambia. Dopo il k.o. contro l’Inter e il pareggio incolore a Roma, i neroverdi scavalcano almeno per due notti Juventus, Napoli e Inter e tornano secondi in classifica, a -4 dal Milan capolista. Vediamo i voti dei protagonisti della sfida del Mapei Stadium.

--- Le pagelle del Sassuolo ---

Andrea CONSIGLI 7,5 - Per distacco l'uomo partita della al Mapei Stadium. Nella ripresa resiste all'assedio delle Streghe con attenzione e parate puntuali su Insigne e Caprari. Al 92' indossa la tutina da Superman e nega il pareggio a Lapadula con un colpo di reni da manuale. Il gesto tecnico della serata. Quinto clean sheet nelle ultime sei

Jeremy TOLJAN 5,5 - Soffre tantissimo le imbucate di Caprari. Rimasti in dieci De Zerbi lo richiama in panchina (dal 55' AYHAN 5,5 - Non riesce a fare meglio del suo predecessore)

MARLON 6 - Il Benevento non ha torri, ma la sua presenza fisica fa da argine soprattuto nel finale

Gianmarco FERRARI 6 - Un intervento decisivo in chiusura su Lapadula. Grande stato di forma

Georgios KYRIAKOPOULOS 6 - Inizia bene, finisce in riserva. Il suo allenatore se ne accorge e gli risparmia gli ultimi minuti (dall'83' ROGERIO S.V.)

Mehdi BOURABIA 6 - Si vede poco, ma agisce bene tra le linee

Manuel LOCATELLI 5,5 - Fatica nella ripresa durante l'arrembaggio dei campani: gli serve un turno di riposo

Domenico BERARDI 7 - Freddo dal dischetto, regala tre punti di importanza piramidale per la classifica e per continuare a sognare. Quinto gol stagionale (dall'87' MULDUR S.V.)

Maxime LOPEZ 6,5 - Da un suo spunto nasce il rigore. In crescita (dal 55' RASPADORI 5,5 - Chi l'ha visto?)

Lukas HARASLIN 4 - Intervento sconsiderato su Letizia che merita il rosso. Lo slovacco esce piangendo. Poteva costare caro la sua ingenuità

Filip DJURICIC 5 - Il ruolo di falso nueve non è il suo e si vede. Ci sono le attenuanti, ma poteva fare qualcosa di più (dal 55' BOGA 6 - Dà una mano in copertura, ma riesce a pungere poco davanti)

All. Roberto DE ZERBI 6,5 - Ottiene il massimo senza una punta di ruolo, con Caputo e Defrel fermi ai box. Il suo Sassuolo sa soffrire in dieci e porta a casa i tre punti anche, e soprattutto, con un super Consigli.

Berardi esulta dopo il gol in Sassuolo-Benevento

--- Le pagelle del Benevento ---

Lorenzo MONTIPÒ 6 - Attento nelle uscite alte. Non riesce nel miracolo sul rigore

Gaetano LETIZIA 6 - Con la sua velocità di esecuzione, costringe Haraslin al fallo dell'espulsione

Alessandro TUIA 5 - Avvio shock con il tocco di mano che causa il rigore sul cross di Lopez. Con il passare dei minuti si riprende, ma non basta per la sufficienza

Kamil GLIK 6,5 - Fa valere la sua esperienza nell'arco dei 90 minuti

Federico BARBA 6 - Riesce quasi sempre a fermare Berardi (dal 76' SAU S.V.)

Perparim HETEMAJ 6 - Tanti palloni recuperati e tanta quantità a centrocampo (dal 46' INSIGNE 6 - Aumenta la pressione offensiva con giocate di qualità)

Pasquale SCHIATTARELLA 7 - Grande secondo tempo con corsa, testa alta e sacrificio. Un leone in mediana

Riccardo IMPROTA 6,5 - Tutte le azioni d'attacco del Benevento passano dai suoi piedi. Ubiquo

Artur IONITA 6 - Spazia da sinistra a destra con corsa e entusiasmo (dal 56' DABO 6 - Spinge con costanza nel finale)

Gianluca CAPRARI 6,5 - Tante accelerazioni sulla sinistra che creano non pochi problemi a Toljan e Marlon. Ci prova da tutte le posizioni, ma trova davanti un Consigli in versione Superman e una difesa attenta (dal 79' IAGO FALQUE S.V.)

Gianluca LAPADULA 6,5 - Gli manca solo il gol. Chiedere a Consigli

All. Filippo INZAGHI 6,5 - Più di 30 tiri in porta, 0 gol. E' questo l'unico problema delle Streghe, organizzate in difesa e arrembanti in attacco. Manca la punta da 15 gol, ma già così la salvezza non è un'utopia.

